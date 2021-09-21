Эксперты назвали идеальные месяца для отпуска в 2022 году

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Россиянам рассказали о наиболее удачных для отпуска месяцах. Эксперты сообщили РИА Новости, что в 2022 году жителям страны будет выгодно брать отпуска в апреле, июне и декабре. Наименее удачным для отдыха месяцем считают май.
"Самыми выгодными месяцами для отпусков в 2022 году будут апрель и июнь. Отдыхать дополнительно в январе нет смысла – нас и так ждут оплачиваемые длинные новогодние выходные. Брать отпуск между майскими праздниками финансово невыгодно", – полагает старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Института права и национальной безопасности РАНХиГС Татьяна Голубева.
Новогодние выходные и правда будут весьма длинными: правительство утвердило производственный календарь, в соответствии с которым праздничные выходные продлятся с 31 декабря по 9 января.
В свою очередь, завкафедрой трудового права и права соцобеспечения НИУ ВШЭ Марина Буянова полагает, что выгоду для каждого конкретного месяца стоит рассматривать исходя из того, какие цели преследует человек.
Так, по мнению эксперта, отпуск зимой лучше брать либо до, либо сразу после новогодних каникул, благодаря чему праздничные дни позволят продлить его. В случае же если дни отпуска совпадают с праздничными, лучше и вовсе от него отказаться.
"Потому что не все из этих десяти новогодних дней, собственно, праздничные, и только за праздничные дни предоставляется дополнительный день отдыха, который можно присоединить к отпуску и использовать в другое время. Поэтому невыгодно, чтобы отпуск начался с середины праздничных дней, выгоднее взять либо непосредственно перед длинными выходными, либо после", – пояснила Буянова.
Ранее стало известно, что Минтруд РФ рассмотрит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным днем.
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
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