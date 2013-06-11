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Как россияне будут отдыхать в новогодние и майские праздники в 2022 году

Новый год и майские праздники: как россияне будут отдыхать в 2022 году
общество

Россиянам рассказали, как они будут отдыхать в 2022 году. По решению правительства ближайшие новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 9 января. Разбираемся, сколько выходных дней в производственном календаре выпадает на май, март и февраль, а также можно ли продлить свой отдых.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отдых по календарю

Российские власти утвердили производственный календарь на 2022 год. В соответствии с ним ближайшие новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 9 января. Таким образом, россияне будут отдыхать 10 дней.

Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно.
из сообщения правительства РФ

С учетом этого первая половина майских праздников продлится с 30 апреля по 3 мая, а вторая половина – с 7 по 10 мая. В общей сложности в последний месяц весны у россиян будет две передышки от работы по четыре дня каждая.

Что касается февраля, то здесь продолжительность отдыха скромнее: всего один день – 23-го числа. При этом мартовские праздники будут длиннее февральских: нерабочая суббота, 5 марта, перенесена на понедельник, 7 марта. Проще говоря, в первый весенний месяц россияне отдохнут с 6 по 8 марта. Также в 2022 году выходными будут трехдневные периоды 11–13 июня и 4–6 ноября.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, что 31 декабря 2022 года будет нерабочим. По его словам, этот день выпадает на субботу, поэтому он априори выходной.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Продлеваем отдых

Никакого секретного способа увеличить количество праздников и выходных дней для конкретного работника нет, сообщила юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева. "Все они четко определены трудовым кодексом, региональными законами и постановлением, которое переносит выходные дни", – пояснила специалист в интервью Москве 24.

При этом продлить себе отдых все-таки можно – за счет отпуска. Здесь есть два варианта, уточнила юрист: это отпуск без сохранения заработной платы и ежегодный оплачиваемый отпуск.

Общий принцип такой: продлить себе отдых можно по соглашению с работодателем, либо если человек относится к определенной категории работников, у которых есть свои льготы. Это касается любых праздников, да и вообще любого месяца и времени года, даже без праздничных дней.
Валентина Яковлева
юрист, эксперт по трудовому праву

По словам юриста, отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по соглашению с работодателем, либо если сотрудник относится к определенным категориям граждан, которым его обязаны давать просто по заявлению.

"Таких категорий несколько. В частности, к ним относятся пенсионеры. Отпуск без сохранения зарплаты они могут попросить в любое время и на любой срок, и работодатель не вправе им отказать", – пояснила Яковлева.

Новогодние праздники в РФ продлятся с 31 декабря до 9 января

Такой отдых по заявлению и согласию с работодателем можно попросить хоть накануне, если в компании не установлен свой собственный регламент относительно этого вопроса, продолжает специалист.

Что касается, ежегодного оплачиваемого отпуска, то подумать о продлении новогодних или любых других праздников таким образом придется заранее, заявила юрист. "График такого отпуска составляется и согласуется на год вперед. Чтобы продлить новогодний отдых, у вас либо уже должен быть в графике на текущий год отпуск в декабре, либо нужно успеть внести в расписание и согласовать в графике на предстоящий год отпуск в январе", – объяснила Яковлева.

Но и здесь есть категории граждан, которым работодатель обязан предоставит отпуск в удобное для них время. В частности, это родители трех и более малолетних детей. Они также могут менять свой график по необходимости.
Валентина Яковлева
юрист, эксперт по трудовому праву

Граждане без льгот тоже могут поменять график отпусков, рассказывает Яковлева. Но для этого им придется получить согласие работодателя, который имеет законное право отказать в такой просьбе рядовому работнику.

Продлить себе отдых тем или иным путем могут все. Однако Яковлева рекомендует брать соответствующий отпуск в декабре, а не январе – в таком случае финансовые потери от него будут меньше. Все дело в большом количестве выходных дней в январе, которые делают стоимость рабочего дня в этом месяце значительно выше, чем в предыдущем, заключила эксперт.

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