Депутат ГД предложил добавить к ежегодному оплачиваемому отпуску 7 дней

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Депутат Госдумы, временно исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил добавить к ежегодному оплачиваемому отпуску дополнительные дни.

По мнению парламентария, к стандартным 28 дням отпуска, положенных каждому россиянину, нужно добавить еще семь дней, которые можно использовать по своему усмотрению.

"В честь праздника (Дня труда. – Прим. ред.) мы должны подумать о тех, кто трудится, о тех, кто ежедневно свое здоровье, свое время и силы тратит на становление и укрепление великой России", – приводит слова Слуцкого ТАСС.

Ранее депутат ГД Виталий Милонов предложил вернуться к идее о сокращении рабочего дня до семи часов. Он выразил мнение, что это позволит увеличить производительность труда.

До этого эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева назвала выгодные для отпуска месяцы в 2022 году. Речь идет о тех месяцах, пояснила она, в котором больше всего рабочих дней. Так, в текущем году в августе будет 23 рабочих дня, в сентябре и декабре – 22 дня.

Наименее выгодно идти в отпуск в текущем году в январе, в мае и в феврале, добавила эксперт. Это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни. В частности, чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок – СДЗ, который считается по календарным, а не рабочим дням.