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В России началась короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня весны и труда, выходные продлятся до вторника, 3 мая, включительно.
В Роструде ранее пояснили, что 1 мая относится к нерабочим праздничным дням, а выходной с 1 января по решению правительства РФ был перенесен на 3 мая.
В ведомстве подчеркнули, что нерабочие праздничные дни не могут быть причиной для снижения заработной платы сотрудникам, которые получают оклад.
Следующая рабочая неделя также будет короткой. Это связано с празднованием Дня Победы 9 мая. Выходные продлятся с 7 по 10 мая включительно, поскольку выходной с 2 января был перенесен на 10 мая.
На период майских праздников изменится режим работы Московской канатной дороги. Особый график работы будет и у столичных медицинских организаций.
Ранее эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала, что граждане, которых привлекут к работе в праздничные и выходные дни, имеют право на не менее чем двойную оплату фактически отработанных часов или полноценный отгул.
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