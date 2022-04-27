Юрист рассказала, сокращается ли зарплата из-за майских праздников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала Москве 24, что зарплата россиян в мае не изменится из-за праздников.

В 2022 году граждане РФ будут отдыхать с 30 апреля по 3 мая. Затем их ждет три рабочих дня, предшествующих второй половине майских праздников – с 7 по 10 мая. Таким образом, в этом году у россиян будет две передышки от трудовых будней по четыре дня каждая в последний месяц весны.

По словам эксперта, работник может получить меньший оклад, если он взял отпуск либо отработал не все остальные дни месяца, которые должен был.





Валентина Яковлева юрист, эксперт по трудовому праву Если сотрудники работают все дни, которые не являются выходными и праздничными, по рабочему графику, то размер оплаты труда уменьшиться не должен.

Если же работодатель попросил работника выйти в праздничный день и тот согласился, он получит повышенную оплату, рассказала эксперт.

"Те, у кого рабочие смены выпадают на праздничные дни по графику, тоже должны получить зарплату в повышенном размере", – добавила специалист.

Ранее россиянам рассказали, как можно продлить себе майские выходные. Увеличить продолжительность отдыха можно, взяв оплачиваемый отпуск или отпуск за свой счет. В обоих случаях предварительно следует заручиться согласием руководства. Кроме того, от работы могут освободить человека, если он болеет.