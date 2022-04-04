HR-специалист рассказала, как увеличить свою зарплату до трехзначных цифр

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Независимый HR-специалист Зулия Лоикова в разговоре с Москвой 24 посоветовала россиянам, желающим увеличить зарплату до трехзначных цифр, повышать квалификацию или увеличить рабочую нагрузку.

Ранее был опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в столице в апреле. Наиболее высокие зарплаты предлагают ведущему специалисту по работе с клиентами в агентстве недвижимости (до 550 тысяч рублей), монтажнику кондиционеров (до 350 тысяч рублей) и разработчикам (до 330 тысяч рублей).

По словам Лоиковой, уровень зарплаты сотрудника зависит от его навыков. Чем более ценен для компании специалист, тем больше он зарабатывает. Поэтому эксперт советует развиваться по своему направлению.

"Ценность каждого сотрудника на каждом этапе измеряется сопоставимым уровнем его влияния на доходность либо на определенный бизнес-процесс, который завязан в итоге на доходах компании. Должно быть четкое понимание, как человек влияет на какую-то проектную составляющую. Например, это может быть хороший мастер. И он должен просто повысить квалификацию в своем направлении", – объясняет специалист.





Зулия Лоикова независимый HR-специалист Бухгалтер начального уровня получает, например, 50–60 тысяч рублей и говорит: "Я хочу получать 100 тысяч". У того человека, кто в бухгалтерии получает 100 тысяч, явно навыков в работе больше. Это умение, например, делать отчетность, готовить определенные документы.

Существует и альтернативный вариант, который поможет получать зарплату в трехзначных цифрах. Однако он может быть менее выгодным, предупреждает Лоикова. "Можно, конечно, ничего не делать и двигаться в зарплате со своей позиции, но просто объем работы возрастет. Проще говоря, работать за троих. Но это не совсем интересно", – считает специалист.

Ранее карьерный эксперт столичного центра занятости "Моя работа" Галина Чемоданова перечислила навыки, которые больше всего ценят работодатели. В список вошли стрессоустойчивость, способность к самообразованию, коммуникативность, критическое мышление, креативность и умение грамотно управлять временем.