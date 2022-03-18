Россиянам рассказали, в каких сферах могут вырасти зарплаты

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Зарплаты разработчиков ПО, приложений, интерфейсов и дизайнеров начинают расти на 10–30%. Об этом сообщает Life.ru.
Серьезный спрос остается на мастеров-плиточников, сантехников и электриков. Хорошим специалистам предлагают большие деньги, а иногда и помогают с переездом из регионов. Сейчас высокий спрос наблюдается на ремонт и изготовление мебели, поэтому остаются востребованными специалисты по внутренней отделке, столяры, плотники и слесари.
"Есть большой спрос на работников банковской сферы, специалистов в страховании, но это все-таки больше сезонная история. Она связана с активизацией спроса населения на различные продукты, которые до этого времени были неактуальны", – рассказал ведущий юрист компании "Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
Он отметил, что на хорошую зарплату могут рассчитывать специалисты по кибербезопасности и разработке антивирусных программ. Растет спрос и на специалистов в финансовой сфере.
"В краткосрочной перспективе на фоне резкого спроса на банковские карты UnionPay и "Мир", а также с ростом популярности депозитов банкам будут нужны не только высококвалифицированные специалисты, но им также предстоит наладить работу курьерской доставки и call-центров", – предположил директор по развитию бизнеса платформы "Рокет Ворк" Сергей Сухоставец.
По данным сервиса "Авито.Работа" количество предложений со стороны работодателей увеличилось в сфере транспорта, логистики, финансов, медицины и продаж к середине марта 2022 года.
Отмечается, что рост количества вакансий наблюдался до конца февраля, а после динамика снизилась. Однако темпы прироста резюме по-прежнему ровные, рассказала главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.
Ранее аналитики Superjob назвали самые высокооплачиваемые вакансии в марте, которые были предложены в городах России с численностью от 500 тысяч до 1 миллиона человек. Так, семейному врачу в Томске предлагают 250 тысяч рублей в месяц. На ставку 200 тысяч рублей ищут директора по финансам в Пензе.
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