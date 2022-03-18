Названы самые высокооплачиваемые вакансии в городах России в марте

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Аналитики Superjob назвали самые высокооплачиваемые вакансии в марте, которые были предложены в городах России с численностью от 500 тысяч до 1 миллиона человек. Так, семейному врачу в Томске предлагают 250 тысяч рублей в месяц.
На ставку 200 тысяч рублей ищут директора по финансам в Пензе. Столько же готова платить компания по таможенному оформлению импортных и экспортных грузов во Владивостоке ведущему программисту 1С. На 180 тысяч могут рассчитывать геолог в Хабаровске и начальник отдела геодезии в Тюмени.
Согласно исследованию, врачам в Тюмени, Владивостоке, Томске и Оренбурге предлагают зарплату от 80 до 250 тысяч рублей. В Саратове и Липецке в список наиболее высокооплачиваемых профессий вошли вакансии в сфере управления персоналом. Кандидатам на такую должность предлагают 80 тысяч рублей.
"В Хабаровске среди лучших по оплате – 150 тысяч рублей – вакансия руководителя юридического отдела, в Ульяновске – преподавателя по программированию (80 тысяч рублей), в Иркутске – водителя бензовоза (150 тысяч рублей), в Ярославле – управляющего мебельным магазином (75 тысяч рублей)", – говорится в исследовании, цитату из которого приводит ТАСС.
Ранее аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Москве. Так, в марте зарплату до 450 тысяч рублей предлагают в банке Senior Java-разработчику, а генеральному директору в компании, занимающейся отделочными работами, – до 300 тысяч рублей.
До 250 тысяч рублей предлагают разработчику 1С-Битрикс. От 210 тысяч рублей готовы платить дезинфектору, который будет выполнять работы по дезинсекции жилых помещений, согласовывать план работ и окончательную стоимость.
Необычная вакансия открылась в Москве
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