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Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России. Так, стоматологу в Воронеже, Сургуте и Мурманске предлагают зарплату в 350 тысяч рублей в месяц.
Как следует из исследования SuperJob, врач должен иметь опыт работы от трех лет и быть готовым к переезду. В то же время затраты возьмет на себя работодатель.
Еще одной высокооплачиваемой вакансией стала должность Java-разработчика. В Брянске специалисту предлагают от 220 тысяч рублей в месяц. В обязанности сотрудника входит разработка банковского программного обеспечения. При этом есть возможность обучения.
Кроме того, высокую зарплату, в 170 тысяч рублей, готовы предложить заместителю директора сети столовых в Калининграде. А в Туле ищут врача COVID-отделения, ему готовы платить 120 тысяч рублей. При этом заместитель министра образования Тульской области сможет получать 70 тысяч.
Ранее аналитики составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке в феврале. Первое место заняла должность руководителя отдела тестирования с зарплатой до 250 тысяч рублей.
Названы отрасли с наибольшим количеством работников на удаленке
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