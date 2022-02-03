Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в феврале

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Вакансия директора по маркетингу стала одной из самых высокооплачиваемых в Москве в текущем месяце – такому специалисту предлагают до 600 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".
Высокая зарплата оправдана большим количеством обязанностей. Так, маркетологу, претендующему на доход более полумиллиона рублей в месяц, потребуется заниматься организацией digital-маркетинга, подбором персонала и подрядчиков, разработкой маркетинговой стратегии, А/Б-тестированием, созданием посадочных страниц, SMM-продвижением и другим.
Далее по уровню дохода идет программист 1С в компании по производству женской обуви и аксессуаров. Соискателям предлагают до 300 тысяч рублей в месяц. В обязанности успешного кандидата будет входить настройка баз данных, автоматизация торговых процессов, настройка алгоритмов товародвижения. На схожую зарплату может претендовать сотрудник шиномонтажа.
От 200 тысяч рублей предлагают няне. Ей необходимо будет ухаживать за семимесячным ребенком и проводить с ним развивающие занятия. Вакансии с аналогичной зарплатой можно также найти в сфере интернет-маркетинга.
Ранее россияне назвали деятельность IT-специалиста самой перспективной работой в 2022 году. Такую позицию разделяют 60% опрошенных жителей страны. Еще 56% выделили в этом плане работу медика, а 44% указали на деятельность специалиста по нанотехнологиям.
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