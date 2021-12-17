Аналитики спрогнозировали ситуацию на рынке труда в 2022 году

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В 2022 году наиболее востребованными на рынке труда будут медработники, в регионах спрос на подобные вакансии будет больше, чем в столице и других крупных городах, сообщает RT.

Кроме того, будут развиваться телемедицинские технологии. Рекордный рост заработных плат и наибольший спрос на квалифицированные кадры будет и в сфере IT.

Уточняется, что за последние два года, по расчетам сервиса SuperJob, зарплаты сотрудников компаний в области информационных технологий выросли в среднем на 38,5%.

В сфере информационной безопасности за год число вакансий увеличилось в 2 раза, зарплатные предложения – на 26%.

По прогнозам аналитиков, будущее развитие онлайн- и офлайн-сегментов будет и в фармацевтике. Предложений по работе в этой сфере за год стало больше в 2,5 раза, а в области фармацевтической промышленности – в 1,5 раза, в продвижении и сбыте – на 22%.

По мнению экспертов, в 2022 году фармацевтические компании продолжат увеличивать онлайн-продажи, кроме того, останется спрос на сборщиков заказов и складской персонал.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии декабря. Одной из них стала должность коммерческого директора в Москве. Успешному кандидату обещают зарплату от 500 тысяч рублей. В числе самых высокооплачиваемых вакансий также оказались должности программистов, инженеров, руководителей высшего и среднего звена, менеджеров сферы продаж.