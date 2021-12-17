Трансформация московской службы занятости позволила быстро восстановить рынок труда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве трансформация службы занятости позволила быстро восстановить рынок труда. Об этом свидетельствуют итоги проведенной с 2019 года работы, представленные на выставке проектов АСИ, сообщает пресс-служба департамента труда и соцзащиты населения.

Обновленная служба подстраивается под изменения ситуации на рынке труда, поэтому каждый соискатель может получить необходимую помощь, в том числе онлайн.

"С начала 2020 года служба занятости трудоустроила более четверти миллиона человек. Мы смогли это сделать благодаря синергии с крупнейшими работными сайтами и привлечению большого количества работодателей с актуальными предложениями. Сейчас число вакансий превышает количество соискателей более чем в 10 раз", – рассказала исполняющая обязанности директора центра занятости населения "Моя работа" Мария Устинова.

По ее словам, сейчас в базе можно найти свыше 400 000 предложений для людей с различным уровнем образования, квалификацией и опытом работы.

В ходе трансформации в службу занятости внедрили новые алгоритмы работы и инструменты рекрутмента. В частности, специалисты выявляют уровень мотивации кандидата, проводят интервью, а после предлагают план мероприятий, основанный на сегментации и мотивации целевой аудитории.

В службе также появился специализированный центр занятости "Моя карьера", который помогает в поиске работы представителям старшего возраста, молодежи, женщинам с детьми, малообеспеченным семьям и людям с инвалидностью.

"Ключевая особенность центра "Моя карьера" – комплекс услуг сопровождаемого трудоустройства, в который входят карьерное консультирование, профориентационная диагностика, составление индивидуального плана развития карьеры, помощь в создании резюме, поиск подходящих вакансий, психологическая поддержка, тренинги и мастер-классы", – поделилась директор центра Ирина Швец.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что безработица в Москве остается на уровне 0,52%, как это было до апреля 2020 года, когда на фоне пандемии в столице впервые был введен режим самоизоляции. На низком уровне сохраняется и число тех, кто работает неполный день: с начала текущего года количество таких сотрудников снизилось на 9,5% – до 97,6 тысячи по состоянию на конец октября.

