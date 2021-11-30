Столичный центр "Моя карьера" проведет серию мотивационных мероприятий в декабре

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения
В декабре центр "Моя карьера" проведет серию мероприятий, посвященных профессиональному планированию и поиску мотивации на предстоящий год. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Директор центра Ирина Швец отметила, что каждый год в декабре жители столицы могут посетить специальные мероприятия, помогающие найти свой путь профессионального развития, определить собственные сильные стороны, сохранить позитивный настрой и повысить мотивацию.
"Чтобы оставаться востребованным и успешным специалистом, важно уметь определять карьерные цели, последовательно развивать недостающие навыки и гибко подстраиваться под изменяющийся рынок труда", – приводятся в материале слова Швец.
Так, в декабре состоится марафон "Хочу работать", состоящий из восьми модулей. Мероприятие поможет горожанам, испытывающим трудности с поиском работы. Занятия начнутся 6 декабря.
20, 28 и 29 декабря будет работать клуб деловых игр. Все желающие смогут присоединиться к уникальной деловой игре "Путь к мечте". Она поможет наметить цели на следующий год и выработать план их достижения.
24 и 27 декабря для жителей столицы проведут вебинар "Создай свой 2022. Творческий практикум". Вместе со специалистами центра участники составят список своих желаний, сформулируют точные цели и план их достижения.
24 декабря будет проходить тренинг "Как найти вдохновение для реализации своего потенциала". Упражнения помогут участникам почувствовать прилив сил и найти свой способ входа в ресурсное состояние.
Ранее стало известно, что столичная служба занятости и департамент информационных технологий Москвы запустили онлайн-сервис по поиску работы. На портале можно разместить резюме и скорректировать его в зависимости от каждой вакансии.
Обратная связь от службы занятости придет уже на следующий день после обращения. Карьерный специалист назначит встречу для обсуждения подобранных вакансий и дальнейшего взаимодействия.
"Это наш город": москвичи смогут посетить онлайн-занятия по эффективному поиску работы
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