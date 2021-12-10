Более 300 специалистов смогут найти работу в роботизированном архиве в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В начале 2022 года более 300 специалистов смогут найти работу в роботизированном архивном комплексе в ТиНАО, который откроется в деревне Сахарово. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Здесь можно трудоустроиться <...> на должность экономиста, юриста, работника технических специальностей. На открытых отборах центра "Моя работа" соискатели смогут узнать подробности о вакансиях и пройти собеседование. В зависимости от выбранного направления горожанам будет доступен разный график работы: пятидневка или посменная работа. При этом заработная плата будет соответствовать среднему московскому уровню", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Отмечается, что проект по поиску работников запущен Главархивом и столичным департаментом труда и социальной защиты населения на базе флагманского центра "Моя работа", где карьерные консультанты помогут подобрать наиболее подходящие вакансии или направят на открытые отборы.
"Сотрудники центра также помогут подготовиться к собеседованию и составить резюме, при необходимости проведут оценку профессиональных навыков и компетенций. Все, кто устроится работать в новый роботизированный архив, пройдут обучение по выбранным специальностям", – добавляется в сообщении.
Ранее столичная служба занятости и департамент информационных технологий Москвы запустили онлайн-сервис по поиску работы. На портале можно разместить резюме и скорректировать его в зависимости от каждой вакансии.
"Это наш город": москвичи смогут посетить онлайн-занятия по эффективному поиску работы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: