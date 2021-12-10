Более 300 специалистов смогут найти работу в роботизированном архиве в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В начале 2022 года более 300 специалистов смогут найти работу в роботизированном архивном комплексе в ТиНАО, который откроется в деревне Сахарово. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Здесь можно трудоустроиться <...> на должность экономиста, юриста, работника технических специальностей. На открытых отборах центра "Моя работа" соискатели смогут узнать подробности о вакансиях и пройти собеседование. В зависимости от выбранного направления горожанам будет доступен разный график работы: пятидневка или посменная работа. При этом заработная плата будет соответствовать среднему московскому уровню", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Отмечается, что проект по поиску работников запущен Главархивом и столичным департаментом труда и социальной защиты населения на базе флагманского центра "Моя работа", где карьерные консультанты помогут подобрать наиболее подходящие вакансии или направят на открытые отборы.

"Сотрудники центра также помогут подготовиться к собеседованию и составить резюме, при необходимости проведут оценку профессиональных навыков и компетенций. Все, кто устроится работать в новый роботизированный архив, пройдут обучение по выбранным специальностям", – добавляется в сообщении.

Ранее столичная служба занятости и департамент информационных технологий Москвы запустили онлайн-сервис по поиску работы. На портале можно разместить резюме и скорректировать его в зависимости от каждой вакансии.

