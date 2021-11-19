Москвичам помогут найти работу на онлайн-курсах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Учебный центр "Профессионал" запустил интерактивный модуль по поиску работы, который поможет получить полезные навыки по трудоустройству тем, кто проходит переподготовку. Также онлайн-курс будет полезен тем, кто планирует открыть свое дело, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Так, горожане смогут составить резюме по рекомендациям или потренироваться отвечать на вопросы перед собеседованием. Жители столицы уже начали использовать новый модуль в рамках бесплатного профессионального обучения.
Директор центра "Профессионал" Елена Крутицкая рассказала, что в нынешнем году более 1,5 тысячи выпускников центра трудоустроились после обучения.
"В поиске работы слушателей сопровождают карьерные консультанты. Благодаря новому интерактивному формату мы сможем помочь еще большему числу жителей столицы", – приводятся в материале слова Крутицкой.
На интерактивных тренингах участники смогут самостоятельно разработать план трудоустройства, научиться составлять резюме и писать сопроводительные письма. Горожане смогут подготовиться к собеседованию, потренироваться отвечать на различные вопросы, которые могут возникнуть на встрече с потенциальным работодателем.
Для записи на курсы нужно обратиться в центр занятости населения или оформить заявку на сайте. Документы можно заполнить онлайн.
Ранее стало известно, что столичная служба занятости и департамент информационных технологий Москвы запустили онлайн-сервис по поиску работы. На портале можно разместить резюме и скорректировать его в зависимости от каждой вакансии.
Обратная связь от службы занятости придет уже на следующий день после обращения. Карьерный специалист назначит встречу для обсуждения подобранных вакансий и дальнейшего взаимодействия.
"Это наш город": москвичи смогут посетить онлайн-занятия по эффективному поиску работы
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