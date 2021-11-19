Москвичам помогут найти работу на онлайн-курсах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Учебный центр "Профессионал" запустил интерактивный модуль по поиску работы, который поможет получить полезные навыки по трудоустройству тем, кто проходит переподготовку. Также онлайн-курс будет полезен тем, кто планирует открыть свое дело, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Так, горожане смогут составить резюме по рекомендациям или потренироваться отвечать на вопросы перед собеседованием. Жители столицы уже начали использовать новый модуль в рамках бесплатного профессионального обучения.

Директор центра "Профессионал" Елена Крутицкая рассказала, что в нынешнем году более 1,5 тысячи выпускников центра трудоустроились после обучения.

"В поиске работы слушателей сопровождают карьерные консультанты. Благодаря новому интерактивному формату мы сможем помочь еще большему числу жителей столицы", – приводятся в материале слова Крутицкой.

На интерактивных тренингах участники смогут самостоятельно разработать план трудоустройства, научиться составлять резюме и писать сопроводительные письма. Горожане смогут подготовиться к собеседованию, потренироваться отвечать на различные вопросы, которые могут возникнуть на встрече с потенциальным работодателем.

Для записи на курсы нужно обратиться в центр занятости населения или оформить заявку на сайте. Документы можно заполнить онлайн.

Ранее стало известно, что столичная служба занятости и департамент информационных технологий Москвы запустили онлайн-сервис по поиску работы. На портале можно разместить резюме и скорректировать его в зависимости от каждой вакансии.

Обратная связь от службы занятости придет уже на следующий день после обращения. Карьерный специалист назначит встречу для обсуждения подобранных вакансий и дальнейшего взаимодействия.

