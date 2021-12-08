Безработица в Москве остается на уровне ниже 1% – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Безработица в Москве остается на уровне 0,52%, как это было до апреля 2020 года, когда на фоне пандемии в столице впервые был введен режим самоизоляции. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, этот показатель не увеличился и в период последних нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. На низком уровне сохраняется и число тех, кто работает неполный день: с начала текущего года количество таких сотрудников снизилось на 9,5% – до 97,6 тысячи по состоянию на конец октября.
"Экономика Москвы имеет большой запас прочности, поэтому после осенних ограничений мы не ожидали резкого роста числа безработных, тем более что нерабочие дни были введены на существенно менее длительные сроки, чем в прошлом году", – цитирует Ефимова портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, с начала прошлого года столичная служба занятости трудоустроила свыше 250 тысяч горожан. Сегодня число доступных вакансий превышает количество соискателей как минимум в 10 раз. Она добавила, что в случае необходимости специалисты центров занятости помогают москвичам улучшить резюме, отправляют на повышение квалификации и различные тренинги.
Ранее министерство труда и социальной защиты РФ сообщило, что уровень бедности в России в третьем квартале текущего года снизился до 11%. В ведомстве уточнили, что это произошло благодаря восстановлению рынка труда, выплатам на детей-школьников и для пенсионеров.
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