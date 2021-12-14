Названы самые высокооплачиваемые вакансии декабря

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В декабре самой высокооплачиваемой вакансией стала должность коммерческого директора в Москве. Успешному кандидату обещают зарплату от 500 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследования SuperJob.
В числе самых высокооплачиваемых вакансий также оказались должности программистов, инженеров, руководителей высшего и среднего звена, менеджеров сферы продаж.
Инженерам и руководителям отдела в Москве предлагают зарплату 300–350 тысяч рублей.
В Санкт-Петербурге самой высокооплачиваемой оказалась должность разработчика с зарплатой 280 тысяч рублей. В Екатеринбурге самую большую зарплату в размере 100 тысяч рублей обещают директору по маркетингу. В Воронеже самой высокооплачиваемой стала вакансия руководителя отдела компенсаций и льгот. Такому специалисту обещают зарплату от 130 тысяч рублей.
Среди высокооплачиваемых должностей в Перми и Самаре оказались врачи. Медикам в регионах предлагают зарплату до 80 тысяч рублей. Большие зарплаты обещают также квалифицированным рабочим в Казани, Екатеринбурге, Краснодаре и Омске.
В ходе исследования специалисты проанализировали 135 тысяч вакансий в различных городах России.
Ранее сообщалось, что в 2021 году самыми востребованными профессиями среди безработных россиян стали SMM-специалисты, таргетологи и графические дизайнеры. Данные сферы выбирали те, кто решил пройти бесплатное обучение и освоить новую область. В российские вузы поступило более 70 тысяч обращений от безработных россиян, которые заинтересованы в трудоустройстве.
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