Больше половины работодателей премируют сотрудников в конце года – опрос

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65% российских работодателей планируют выплатить своим сотрудникам премии по итогам 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру", в котором приняли участие свыше тысячи компаний со всей России.
Уточняется что 36% опрошенных организаций собираются премировать всех своих сотрудников, а 29% – лишь некоторых. Почти половина из тех, кто отказался поощрять сотрудников, отмечают, что пока восстанавливаются после пандемии. Еще 15% считают неправильным выплачивать новогодние премии.
Также большинство компаний – порядка 67% – намерены в 2022 году повысить зарплаты работникам: 80% увеличат выплаты на 10% и лишь 3% поднимут зарплаты почти в полтора раза.
Ранее стало известно, что 75% работодателей в России не собираются проводить новогодние корпоративы. При этом 36% сотрудников заявили о готовности отказаться от празднования, однако в обмен на денежную премию.
У россиян вырос интерес в новогодним корпоративам
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