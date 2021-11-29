Россияне рассказали, какую прибавку к зарплате получили во время пандемии

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За последние 1,5 года за прибавкой к зарплате к руководству обращались 39% россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование SuperJob. В опросе, проведенном с 3 по 25 ноября, участвовали 2,5 тысячи россиян старше 18 лет.
Выяснилось, что прибавку к зарплате получили 45% респондентов из тех, кто просил об этом. Чаще всего доход им увеличивали на 10%. Еще 10% респондентов зарплату повысили на 5%. 7% работников к зарплате прибавили 30% и более. Не назвали конкретного размера прибавки 27% россиян.
Мужчины за время пандемии обращались к руководству с просьбой о повышении зарплаты чаще женщин – 43 и 35% соответственно. Оказалось, что чем выше зарплата у россиян, тем чаще они просили прибавки. Среди опрошенных с доходом выше 80 тысяч рублей с такой просьбой к руководству подходили 47% респондентов, среди тех, кто зарабатывает менее 30 тысяч, – 26%.
Ранее сотрудники российских компаний назвали деньги наиболее интересным подарком от работодателя к Новому году.
Согласно данным опроса, чаще всего россиянам дарят на работе сладости и алкоголь (32%), сувениры (21%) и подарочные сертификаты (19%). Лишь 7% компаний разрабатывают уникальные подарки для сотрудников.
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