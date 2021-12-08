Около половины россиян признались, что в декабре работают хуже

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В декабре 43% россиян работают хуже, чем обычно. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные исследования сервиса "Зарплата.ру".

Как выяснилось, больше страдает эффективность женщин (64%), чем мужчин (36%), поскольку они чаще заняты в новогодних приготовлениях.

Кроме подготовки к празднику, работать в декабре россиянам мешает невозможность сосредоточиться перед долгими выходными, необходимость поздравлять партнеров или коллег, расслабленная обстановка и всеобщее нежелание добросовестно выполнять свои обязанности в декабре.

31% респондентов рассказали, что перед Новым годом им сложно сосредоточиться на работе, так как все их мысли только о долгожданном отдыхе. 18% опрошенных тратят время на поездки и поздравления партнеров.

15% работников думают над подарками партнерам. 13% переживают, хватит ли денег на подарки родным и близким, 7% отвлекают коллеги, желающие отпраздновать грядущие события с шампанским. 11% опрошенных хотели бы полностью отменить празднование Нового года на рабочем месте.

Ранее карьерный эксперт центра занятости "Моя работа" Галина Чемоданова рассказала, как избегать конфликтных ситуаций в рабочих коллективах. Она отметила, что доверительные отношения с коллегами важны для того, чтобы иметь возможность заявить о своих ожиданиях или каких-либо претензиях.

Чемоданова подчеркнула, что следует открыто общаться с коллегами даже по незначительным вопросам, а также уважать корпоративную культуру и внимательно относиться к важным моментам для работников в коллективе.

Если же конфликта избежать не удалось, необходимо попробовать отыскать компромисс, а также проанализировать эмоции – являются ли претензии рабочими или личными. Не стоит вовлекаться в конфликт эмоционально, более уместно рациональное обсуждение проблем, посоветовала специалист.