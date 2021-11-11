Эксперт рассказала, как избежать конфликтов в коллективе

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Карьерный эксперт центра занятости "Моя работа" Галина Чемоданова рассказала Москве 24, как избегать конфликтных ситуаций в рабочих коллективах.
Она отметила, что доверительные отношения с коллегами важны для того, чтобы иметь возможность заявить о своих ожиданиях или каких-либо претензиях.
"[В противном случае] появляется много замалчиваний, нерешенных вопросов и невысказанного недовольства, что создает благоприятную среду для негатива, сплетен или агрессии. Это может закончиться очень плачевно – от низкого качества выполняемой работы до быстрого выгорания сотрудников и увольнений", – добавила карьерный специалист.
Чемоданова подчеркнула, что следует открыто общаться с коллегами даже по незначительным вопросам, а также уважать корпоративную культуру и внимательно относиться к важным моментам для работников в коллективе.
Если же конфликта избежать не удалось, необходимо попробовать отыскать компромисс, а также проанализировать эмоции – являются ли претензии рабочими или личными. Не стоит вовлекаться в конфликт эмоционально, более уместно рациональное обсуждение проблем, посоветовала специалист.
Кроме того, Галина Чемоданова порекомендовала сфокусироваться на наиболее продуктивном решении возникшего недопонимания. В разговоре с коллегой или коллективом надо бороться с проблемой, а не с людьми, заключила она.
Ранее сообщалось, что в Москве будет открыта корпоративная академия службы занятости. Данная структура предназначена для обучения и подготовки Московской службы занятости.
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