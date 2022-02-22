Россияне рассказали о преимуществах кандидатов старше 45 лет при приеме на работу

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Жители России старше 45 лет в ходе опроса рассказали, какими преимуществами они обладают при поиске работы. Об этом сообщает RT.
Опрос провел исследовательский центр "Зарплаты.ру" среди трудоустроенных жителей России. В исследовании приняли участие 1 840 россиян в возрасте от 45 лет.
Более половины (57%) респондентов указали ценный опыт и багаж знаний, ответственный подход к работе – 16%, заинтересованность в долгосрочной занятости – 10%, возможность стать наставником – 7% и адекватные зарплатные ожидания – 6%.
Также участники опроса поделились основными проблемами, с которыми сталкиваются при трудоустройстве. Среди них – работа с достойной оплатой труда – 55%, сложности трудоустройства по специальности – 18%. Респонденты отметили, что поступают предложения о работе с тяжелыми условиями труда – 17%. Со сложностями с поиском работы, где полностью соблюдаются нормы Трудового кодекса, сталкиваются 3% респондентов.
Около 19% опрошенных старше 45 лет сообщили, что им сложнее ориентироваться в новых технологиях, чем более молодым коллегам, а 12% заявили, что труднее расти по карьерной лестнице. Еще 8% участников опроса пожаловались, что в компаниях у них мало единомышленников и сверстников.
Ранее свыше двух млн москвичей получили помощь в поиске работы в центрах госуслуг. Отделы трудоустройства работают в центрах "Мои документы" уже три года. В настоящее время москвичи могут обратиться за помощью в трудоустройстве в 57 отделов, большая часть из которых располагается в центрах госуслуг.
Необычная вакансия открылась в Москве
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