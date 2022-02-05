Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Аналитики сервиса для поиска работы и подбора персонала "Работа.ру" составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке в феврале. Об этом сообщает газета "Известия".
Первое место в рейтинге заняла должность руководителя отдела тестирования с зарплатой до 250 тысяч рублей. Соискателю нужно иметь высшее техническое образование, опыт руководства отделом от двух лет, понимание процессов тестирования, свободное знание разных языков программирования, а также знание английского языка.
Еще одним высокооплачиваемым предложением является вакансия главы отдела охраны труда. Соискателю предлагают зарплату 200 тысяч рублей в месяц.
От 150 тысяч рублей в месяц предлагают мидл-разработчику (Middle Back-end Developer) с опытом работы от двух лет.
PR-менеджер в международной команде может рассчитывать на зарплату до 150 тысяч рублей, а менеджеру IT-продукта в сфере дополненной реальности предлагают от 120 тысяч рублей.
Ранее россияне назвали деятельность IT-специалиста самой перспективной работой в 2022 году. Такую позицию разделяют 60% опрошенных жителей страны. Еще 56% выделили в этом плане работу медика, а 44% указали на деятельность специалиста по нанотехнологиям.
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