Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Аналитики сервиса для поиска работы и подбора персонала "Работа.ру" составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке в феврале. Об этом сообщает газета "Известия".

Первое место в рейтинге заняла должность руководителя отдела тестирования с зарплатой до 250 тысяч рублей. Соискателю нужно иметь высшее техническое образование, опыт руководства отделом от двух лет, понимание процессов тестирования, свободное знание разных языков программирования, а также знание английского языка.

Еще одним высокооплачиваемым предложением является вакансия главы отдела охраны труда. Соискателю предлагают зарплату 200 тысяч рублей в месяц.

От 150 тысяч рублей в месяц предлагают мидл-разработчику (Middle Back-end Developer) с опытом работы от двух лет.

PR-менеджер в международной команде может рассчитывать на зарплату до 150 тысяч рублей, а менеджеру IT-продукта в сфере дополненной реальности предлагают от 120 тысяч рублей.

Ранее россияне назвали деятельность IT-специалиста самой перспективной работой в 2022 году. Такую позицию разделяют 60% опрошенных жителей страны. Еще 56% выделили в этом плане работу медика, а 44% указали на деятельность специалиста по нанотехнологиям.

