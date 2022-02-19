Свыше двух млн москвичей получили помощь в поиске работы в центрах госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Свыше двух миллионов жителей столицы обратились в центры госуслуг за помощью в поиске работы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Горожанам напомнили, что отделы трудоустройства работают в центрах "Мои документы" уже три года. В настоящее время москвичи могут обратиться за помощью в трудоустройстве в 57 отделов, большая часть из которых располагается в центрах госуслуг.
Специалисты центров помогают соискателю сформулировать запрос и пожелания к будущей работе, правильно составить резюме, подбирают подходящие вакансии, готовят к собеседованиям, организуют встречу с потенциальным работодателем.
Также сотрудники отделов трудоустройства могут провести профориентационное тестирование для более точного определения компетенций, оказать психологическую поддержку, помочь пройти обучение или повышение квалификации в случае невостребованности профессии соискателя.
Районные центры госуслуг работают каждый день с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что с начала 2020 года около 300 тысяч горожан нашли работу при поддержке столичной службы занятости. По ее словам, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, уровень безработицы в Москве продолжает снижаться: так, в конце 2021 года он составлял 0,48%, а на сегодняшний день сократился до 0,44%.
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