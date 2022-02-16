Уровень безработицы в столице снизился в семь раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столице с начала 2020 года около 300 тысяч горожан нашли работу при поддержке городской службы занятости. А уровень безработицы снизился почти в семь раз, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы смело можем говорить, что рынок труда окончательно адаптировался к нынешним реалиям и практически вернулся к допандемийным показателям. Уровень регистрируемой безработицы в столице продолжает снижаться. В конце прошлого года он составлял 0,48%, а сейчас сократился до 0,44%. Это самый низкий показатель за последние два года", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что высокий процент трудоустройства удалось обеспечить благодаря налаженному взаимодействию с ведущими работодателями, проведению ежедневных открытых отборов для различных профессий, ассесмент-центру, а также высокой квалификации и профессионализму карьерных консультантов и экспертов столичной службы занятости.

Так, консультанты помогают горожанам составлять резюме, подбирают подходящие вакансии, организовывают собеседования, взаимодействуют с работодателями.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в настоящее время наблюдается спрос на специалистов в таких сферах, как торговля, ИТ и телекоммуникации.

"В медицине и фармацевтике на одну ставку приходятся около трех соискателей", – отметил Ефимов.

В материале говорится, что также специалисты помогают горожанам почувствовать себя уверенно при трудоустройстве.

Ранее сообщалось, что москвичам в 2021 году выплатили более миллиарда рублей долгов по зарплатам после вмешательства прокуратуры. С начала года прокуратура добилась выплаты задолженности более чем для 3 тысяч работников московских предприятий. Обращения по поводу невыплаты заработной платы являются одними из наиболее распространенных в прокуратуре Москвы.

