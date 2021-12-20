Уровень безработицы в столице составляет 0,5% – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве в настоящее время уровень безработицы составляет 0,5%, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом сообщает ТАСС.
"Называя вещи своими именами, безработица у нас отсутствует. Более того, количество рабочих мест больше количества работоспособного населения. Поэтому мы все равно вынуждены привлекать работников из других регионов", – рассказал заммэра.
Ефимов подчеркнул, что даже в прошлом году в столице не наблюдался высокий уровень безработицы.
Определенный рост безработицы был зафиксирован только в результате упрощения регистрации и увеличения размера пособий, однако даже в пике почти половина тех, кто обращался за пособием по безработице в пандемию коронавируса, не имел работы и до нее.
Таким образом, количество сотрудников, которые на самом деле были вынуждены сменить работу из-за пандемии, не превышало нормальную текучесть кадров, присутствующую на рынке труда.
По словам Ефимова, число работников из других регионов в Москве сокращается в том числе за счет действующих ограничений, а также за счет того, что в строительной сфере растет автоматизация и производительность труда. Эта ситуация, по его словам, повлияла на рост зарплат.
Ранее министерство труда и социальной защиты РФ сообщило, что уровень бедности в России в третьем квартале текущего года снизился до 11%. В ведомстве уточнили, что это произошло благодаря восстановлению рынка труда, выплатам на детей-школьников и для пенсионеров.
Как отметили в министерстве, данный период отличается снижением уровня бедности и высоким уровнем занятости, в частности за счет сезонных работ в сфере услуг, строительства и сельского хозяйства.
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