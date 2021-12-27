Более 1 млрд руб долгов по зарплатам выплатили москвичам в 2021 году

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Москвичам в 2021 году выплатили более 1 миллиарда рублей долгов по зарплатам после вмешательства прокуратуры, рассказала начальник пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По ее словам, с начала года прокуратура добилась выплаты задолженности более чем для 3 тысяч работников московских предприятий.
"В настоящее время еще сохраняется задолженность на ряде предприятий на сумму около 40 миллионов рублей. Важно отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель в два раза меньше", – заявила Нефедова.
Обращения по поводу невыплаты заработной платы являются одними из наиболее распространенных в прокуратуре Москвы. По словам Нефедовой, ведомство уделяет особое внимание подобным случаям, оперативно принимая соответствующие меры прокурорского реагирования.
"Мы принципиально и незамедлительно реагируем на такие нарушения. Когда работодатель залезает в карман своему работнику, это противоречит требованиям закона", – сказала она.
Нефедова напомнила, что задержка заработной платы является нарушением закона, которое наказывается в административном или уголовном порядке.
"Например, за частичную невыплату зарплаты свыше трех месяцев или полную невыплату свыше двух месяцев предусмотрена уголовная ответственность", – сообщила она.
Ранее сообщалось, что столичные судебные приставы с января по октябрь 2021 года взыскали с должников более 100,5 миллиарда рублей по алиментам, зарплате, административным штрафам и платежам по ЖКХ. По налогам из этой суммы взыскали 40,5 миллиарда рублей, а по административным штрафам – 4,2 миллиарда рублей.
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