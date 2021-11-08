Более 100 млрд рублей взыскали столичные судебные приставы за девять месяцев

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Столичные судебные приставы за девять месяцев работы взыскали с должников более 100,5 миллиарда рублей по алиментам, зарплате, административным штрафам и платежам по ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка ФССП России.

"По состоянию на 1 октября 2021 года на исполнении в ГУ ФССП России по городу Москве находится около 6,4 миллиона исполнительных производств. В пользу физических и юридических лиц, а также бюджетов различных уровней взыскано и перечислено 100,5 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.

Уточняется, что по налогам из этой суммы взыскали 40,5 миллиарда рублей, а по административным штрафам – 4,2 миллиарда рублей. За долги по ЖКХ приставы взыскали 2 миллиарда рублей, 1,1 миллиарда рублей – по алиментам, 882 миллиона рублей – в пользу организаций ТЭК и 342 миллиона рублей – за долги по зарплате.

Ранее сообщалось, что порядка 4,2 миллиона россиян временно не могут выехать за пределы страны из-за накопившихся долгов. За первые девять месяцев текущего года приставы смогли найти более 7 тысяч скрывавшихся россиян, 748 из них были осуждены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.