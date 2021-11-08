Более 100 млрд рублей взыскали столичные судебные приставы за девять месяцев

Фото: ТАСС/Владимир Андреев
Столичные судебные приставы за девять месяцев работы взыскали с должников более 100,5 миллиарда рублей по алиментам, зарплате, административным штрафам и платежам по ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка ФССП России.
"По состоянию на 1 октября 2021 года на исполнении в ГУ ФССП России по городу Москве находится около 6,4 миллиона исполнительных производств. В пользу физических и юридических лиц, а также бюджетов различных уровней взыскано и перечислено 100,5 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.
Уточняется, что по налогам из этой суммы взыскали 40,5 миллиарда рублей, а по административным штрафам – 4,2 миллиарда рублей. За долги по ЖКХ приставы взыскали 2 миллиарда рублей, 1,1 миллиарда рублей – по алиментам, 882 миллиона рублей – в пользу организаций ТЭК и 342 миллиона рублей – за долги по зарплате.
Ранее сообщалось, что порядка 4,2 миллиона россиян временно не могут выехать за пределы страны из-за накопившихся долгов. За первые девять месяцев текущего года приставы смогли найти более 7 тысяч скрывавшихся россиян, 748 из них были осуждены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Столичные приставы ограничили выезд должникам за границу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: