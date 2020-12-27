Названы главные причины запрета на выезд из страны

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Перечислены основные причины запрета на выезд из страны. Об этом рассказали в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Как передает ТАСС, на 1 декабря текущего года 4,1 миллиона россиян числятся в списках невыездных должников. Этот показатель увеличился на 700 тысяч (20%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ФССП также отметили, что три года назад невыездных должников в России было в 2,5 раза меньше – 1,7 миллиона человек.

"Наиболее часто ограничение права на выезд должника из Российской Федерации применяется в отношении лиц, имеющих задолженности по алиментным платежам, кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что ограничение выезда чаще всего действует в отношении злостных неплательщиков алиментов и трети должников по кредитам. Кроме того, увеличилось число ограничений для россиян, имеющих долги за жилищно-коммунальные услуги.

За 11 месяцев текущего года приставы вынесли 8,3 миллиона постановлений о временном ограничении права на выезд должников. Годом ранее этот показатель составлял 7,8 миллиона, а в 2015 году – только 1,5 миллиона. К началу декабря невыездные граждане закрыли свои задолженности на сумму 41,5 миллиарда рублей, сообщили в ФССП.

Ранее Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев заявлял, что большинство российских заемщиков, допускающих просрочку по кредитам, делает это из-за финансовых трудностей. По словам эксперта, во время пандемии доля называющих такую причину подскочила до 70 процентов.