В Москве более 100 должников вычислили с помощью камер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 100 должников в Москве вычислили с помощью камер видеонаблюдения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов.

В ФССП заявляли, что распознают должников те камеры, которые подключены к "Безопасному городу". Данная система сейчас вводится в различных городах РФ.

"В этом году в столице с помощью камер было обнаружено 114 должников", – утончили в ФССП.

Ранее коллекторы назвали причины отказа россиян платить по долгам. Большинство российских заемщиков, допускающих просрочку по кредитам, делает это из-за финансовых трудностей.