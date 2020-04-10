ФССП порекомендовала коллекторам пересмотреть сроки выплаты должников, зараженных COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Федеральная служба судебных приставов порекомендовала коллекторским организациям пересмотреть крайние сроки выплаты долгов граждан, заболевших коронавирусом, сообщает "Интерфакс".
Кроме того, такая же рекомендация вышла от службы в отношении тех людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию в результате пандемии COVID-19. Также коллекторским организациям посоветовали отказаться от личных встреч со своими клиентами.
"Поднадзорным организациям, профессиональным коллекторам, включенным в наш реестр, мы рекомендовали отказаться от личных встреч с должниками", – отметил директор ФССП Дмитрий Аристов.
Он добавил, что все проверки коллекторских организаций также переносятся в связи с риском заражения их сотрудников коронавирусом.
3 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о праве получения отсрочки выплат по кредиту для граждан и организаций, которые пострадали от последствий распространения коронавируса. Кредитные каникулы можно будет оформить на срок до 6 месяцев той категории россиян, чей уровень доходов упал на 30% по сравнению со среднемесячными доходами прошлого года.
10 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил повышение размера кредитов, по которым может быть предоставлена такая отсрочка. Кроме того, российское правительство в настоящий момент рассматривает вопрос расширения ипотечных каникул.
В Москве продолжают вводить меры по поддержке предпринимателей. Так, стало известно, что городское правительство планирует выделить 25 миллиардов рублей на поддержку столичного бизнеса. Кроме того, власти Москвы запустили Telegram-канал, в котором расскажут о субсидиях для малого и среднего бизнеса.
В России за последние сутки зафиксировали 1786 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 1124 человека с инфекцией COVID-19 обнаружили в Москве. Всего на территории РФ зарегистрировали 11 917 случаев инфицирования коронавирусом.
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