Правительство РФ в ближайшее время примет решение по ипотечным каникулам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Российское правительство рассматривает вопрос расширения ипотечных каникул, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Единой России".
Как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, Владимир Путин поручил рассмотреть возможность расширения каникул по потребительским и ипотечным кредитам.
"Наша общая задача – сделать так, чтобы как можно больше людей смогли воспользоваться этими льготами", – отметил Мишустин.
Ранее в "Единой России" предложили увеличить максимальный порог ипотечного займа, чтобы больше россиян смогли воспользоваться кредитными каникулами.
6 апреля кабмин утвердил максимальные размеры кредитов для предоставления банками кредитных каникул. Это распространяется на тех россиян, доход которых снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным в прошлом году.
Кредитные каникулы предоставляются по ипотеке с максимальной суммой кредита 1,5 миллиона рублей, потребкредитам – до 250 тысяч рублей, автокредитам – до 600 тысяч рублей и кредитным картам с лимитом не более 100 тысяч рублей.
ЦБ РФ отменил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, выданным до 1 апреля. Снижается минимальный рейтинг кредитных организаций в контексте доступа к программе льготного рефинансирования. Условия предполагают, что банки могут получить кредиты под 4 процента с лимитом 500 миллиардов рублей.
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