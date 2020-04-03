ЦБ РФ принял дополнительные меры по поддержке ипотеки

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Центральный банк РФ разработал дополнительные меры для поддержки ипотеки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова председателя регулятора Эльвиры Набиуллиной.

"Сегодня мы также объявляем дополнительные регуляторные меры, прежде всего, для того, чтобы поддержать рынок ипотеки и дать больше комфорта банкам в условиях, когда они должны предоставлять ипотечные каникулы. Мы приняли решение отменить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, выданным до 1 апреля этого года", – заявила Набиуллина.

По словам председателя ЦБ, сейчас банки испытывают трудности из-за необходимости предоставить заемщикам кредитные каникулы. Новые меры, как уточняется, должны быть направлены именно на продолжение кредитования.

Еще одна новая мера поддержки банков – снижение минимального рейтинга кредитных организаций в контексте доступа к программе льготного рефинансирования. Условия подразумевают, что банки могут получить кредиты под 4 процента с лимитом 500 миллиардов рублей.

На данный момент на кредитные каникулы в РФ могут рассчитывать те граждане, кто потерял работу или чей доход снизился более чем на 30 процентов в период эпидемии коронавируса. Для получения услуги необходимо обратиться в отделение банка с запросом на отсрочку выплат.

