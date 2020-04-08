Отделения Сбербанка будут работать в обычном режиме с 9 апреля

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С 9 апреля отделения Сбербанка перейдут на обычный режим работы, передает пресс-служба учреждения.

В то же время в Сбербанке продолжают следить за ситуацией, связанной с пандемией коронавируса. Организация открыла такое количество отделений, которое необходимо для предоставления финансовых услуг россиянам.

Кроме того, в Сбербанке призвали граждан чаще использовать дистанционные сервисы. Кроме того, организация попросила избегать расчета наличными и пользоваться услугами отделений только в случае крайней необходимости.

Ранее Центральный банк России выпустил рекомендации, касающиеся организации работы финансовых организаций на территории страны. В частности, банкам предписывалось обеспечить предоставление услуг через цифровые сервисы и удаленные каналы. Кроме того, финансовым организациям поручили своевременно предоставлять информацию о режиме работы офисов и изменениях в порядке предоставления услуг.

Кроме того, российские банки начнут предоставлять беспроцентные кредиты для предприятий, чтобы обеспечить выдачу зарплаты сотрудникам организаций.