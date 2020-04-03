ЦБ РФ рассказал о порядке работы российских банков до конца апреля

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Центральный банк России разъяснил порядок работы финансовых организаций на территории РФ до конца апреля, сообщает РИА Новости.

В первую очередь они должны обеспечить предоставление своих услуг через цифровые сервисы и удаленные каналы. В Центробанке пояснили, что это необходимо для формирования постоянного доступа россиян к финансовым организациям.

Если же у них нет возможности обеспечить непрерывный доступ через удаленные каналы, Центральный банк предлагает создать условия для проведения подобных операций в офлайн-режиме.

Кроме того, главный российский банк порекомендовал финансовым организациям регулярно предоставлять свежую информацию о режиме работы офисов и изменениях в порядке предоставления услуг. В Центральном банке напомнили и о важности перевода как можно большего числа работников на дистанционное исполнение обязанностей.

"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", – подчеркнули в Банке России.

В учреждении добавили, что указанные рекомендации распространяются на все организации, которые предоставляют срочные финансовые услуги.

Путин рекомендовал ЦБ принять меры по снижению стоимости ипотечных кредитов

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Кроме того, глава государства Владимир Путин порекомендовал Центробанку изучить расходы заемщиков по ипотечным кредитам, чтобы снизить полную стоимость займов. Ранее российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам.

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