Путин порекомендовал ЦБ изучить ситуацию по ипотечным кредитам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Президент России Владимир Путин порекомендовал Центральному банку РФ изучить расходы заемщиков по ипотечным кредитам и снизить полную стоимость займов.
Данный перечень поручений опубликовали на сайте Кремля. В аналитической работе также примет участие акционерное общество "Дом.РФ". Речь идет о расходах заемщиков, которые не входят в процентную ставку кредита.
Ответственными лицами за исполнение рекомендации будут председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко.
Ранее Совет Федерации одобрил закон о предоставлении права на кредитные каникулы гражданам и предпринимателям, чей доход снизился более чем на 30%. Люди, имеющие долговые обязательства, до 30 сентября смогут запросить кредитные "каникулы" на срок до шести месяцев.
27 марта Центробанк утвердил дополнительные меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях распространения коронавируса. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что на борьбу с пандемией COVID-19 и антикризисные меры Минфин зарезервировал 1,4 триллиона рублей.
1 апреля в Москве приняли второй пакет мер антикризисной поддержки предпринимателей. В частности, для малого и среднего бизнеса расширили доступ к получению кредитов и субсидий. На следующий день стало известно, что около 11 тысяч столичных компаний освободят от арендной платы за время простоя.
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