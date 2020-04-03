Путин порекомендовал ЦБ изучить ситуацию по ипотечным кредитам

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Президент России Владимир Путин порекомендовал Центральному банку РФ изучить расходы заемщиков по ипотечным кредитам и снизить полную стоимость займов.

Данный перечень поручений опубликовали на сайте Кремля. В аналитической работе также примет участие акционерное общество "Дом.РФ". Речь идет о расходах заемщиков, которые не входят в процентную ставку кредита.

Ответственными лицами за исполнение рекомендации будут председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о предоставлении права на кредитные каникулы гражданам и предпринимателям, чей доход снизился более чем на 30%. Люди, имеющие долговые обязательства, до 30 сентября смогут запросить кредитные "каникулы" на срок до шести месяцев.

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