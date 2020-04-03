Эксперты назвали сферы, которые не пострадают из-за пандемии

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Стало известно, какие сферы не пострадают от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные пресс-службы Московского кредитного банка.
Уточняется, что речь идет о строительной и сельскохозяйственной сфере. По мнению экспертов, эти отрасли продолжат привлекать банковские заемные средства даже в непростой период пандемии.
"Они относятся к предприятиям непрерывного цикла. На них продление нерабочих дней не распространяется, компании из этих отраслей продолжают активно работать, и потому мы не ожидаем резкого ухудшения их финансового положения в связи с продлением выходных", – заявили в пресс-службе банка.
Там ожидают, что предложенные государством меры поддержат компании малого и среднего бизнеса в условиях продления нерабочей недели.
"Мы рассчитываем, что предлагаемые сейчас правительством меры поддержки вместе с активной позицией банковского сообщества помогут малому и среднему бизнесу пережить этот непростой период", – подытожили в МКБ.
Президент России Владимир Путин ранее продлил нерабочие дни до конца апреля. Об этом глава государства заявил во время своего обращения к гражданам.
В России на данный момент зарегистрировано 3 548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.
Владимир Путин выступил с обращением по поводу коронавируса
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