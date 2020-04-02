Порядка 11 тысяч компаний Москвы освободят от арендной платы за время простоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Максим
Около 11 тысяч столичных компаний буден освобождено от арендной платы на время простоя. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент городского имущества столицы.
Как заявил председатель оперативного штаба по экономическим вопросам Владимир Ефимов, речь идет о предприятиях, которые арендуют недвижимость у города. Послабление затронет компании в сферах культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, а также предприятия торговли, бытовых услуг и общественного питания.
"Всем им мы даем возможность не оплачивать аренду до конца июня, что должно значительно сократить расходы в непростой для бизнеса период", – заявил заммэра Москвы.
Сроки, оговоренные правительством, подразумевают отмену платежей по аренде с первого числа месяца, когда была прекращена работа, до 1 июля 2020 года.
Для оформления услуги необходимо будет подать в департамент городского имущества определенные документы, перечень формируется. Рассмотрят как бумажные, так и электронные обращения. При этом подать заявки можно будет вплоть до конца года, заявил руководитель ведомства Максим Гаман.
В четверг, 2 апреля, Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий право на кредитные каникулы для предпринимателей малого и среднего бизнеса, граждан и индивидуальных предпринимателей.
Также сегодня были официально продлены ограничения, ранее введенные в Москве в отношении ресторанов, кафе и иных предприятий общественного питания, а также объектов розничной непродовольственной торговли и общественных пространств. Они будут закрыты до 1 мая.
В то же время президент РФ Владимир Путин распорядился продлить до 30 апреля нерабочие дни. Об этом стало известно во время его нового телевизионного обращения к гражданам страны.
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