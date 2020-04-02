Путин заявил о возможном сокращении нерабочего периода из-за COVID-19

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Дополнительные решения по борьбе с распространением коронавируса в РФ будут приниматься в зависимости от развития ситуации, заявил Владимир Путин во время своего обращения к гражданам.

По словам президента, сокращение нерабочего периода возможно, если позволит обстановка.

"С учетом развития ситуации будем принимать дополнительные решения. Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения", – заметил глава государства.

Владимир Путин продлил нерабочую неделю до конца апреля c сохранением заработной платы из-за распространения коронавируса.

В прежнем графике продолжат работать только органы власти, медучреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости.

Президент подчеркнул, что текущая нерабочая неделя позволила выиграть время для действий против эпидемии. В связи со сложившейся ситуацией главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия. Они до конца недели должны будут определить набор конкретных мер.

В России на данный момент зарегистрировано 3 548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.