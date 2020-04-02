В ГД оценили продление режима нерабочих дней

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В Госдуме прокомментировали продление нерабочих дней до 30 апреля. Глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил новую меру по борьбе с распространением COVID-19, предложенную президентом РФ Владимиром Путиным.

"Если речь идет о жизни наших граждан, если речь идет о том, сколько граждан может быть заражено, то власть вынуждена принимать меры", – приводит RT слова Нилова.

Он отметил, что подобная мера является оправданной, а потому необходимо соблюдать все предписанные рекомендации. Нилов добавил, что власти идут на такой шаг в целях снижения вероятности распространения коронавирусной инфекции.

В своем обращении к россиянам глава государства заявил о продлении нерабочих дней с сохранением заработной платы до конца апреля. Также Путин отметил, что нерабочий период из-за COVID-19 возможно будет сократить в том случае, если позволит обстановка.

Путин продлил нерабочие дни до конца апреля

Ранее нерабочей была объявлена неделя с 28 марта по 5 апреля. В Москве были отменены все развлекательные, спортивные и культурные мероприятия. Кроме того, закрылись все кафе и рестораны, а также торговые центры.

В столице и ряде регионов РФ были введены ограничения на передвижения по городу из-за ситуации с распространением COVID-19. В частности, людей всех возрастов призвали к самоизоляции.