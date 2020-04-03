В Кремле рассчитывают, что банки наладят систему выдачи льготных займов для бизнеса

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ожидает, что банки смогут в ближайшие дни отладить систему выдачи льготных кредитов для предпринимателей.

Поддержка нужна бизнесу, который не может работать в связи с мерами по нераспространению коронавируса, передает ТАСС.

"Мы знаем, что уже вчера, в первый день после документального оформления этой инициативы, были обращения в банки. Там еще не совсем система налажена", – сообщил Песков. По его словам, в скором времени система будет отлажена и бизнес получит своевременную поддержку.

Ранее Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса.

Кроме того, недавно стало известно, что утвердили второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса. Это поможет спасти некоторые столичные компании от банкротства.

За сутки в России подтвердили 601 новый случай коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 32 регионах. Всего в 78 субъектах страны на сегодняшний день выявлено 4149 случаев заражения. За сутки выздоровели 46 человек, 28 из них – в Москве. Итого из больниц выписан 281 человек.