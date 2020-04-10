Мишустин повысил размер кредитов, по которым могут быть предоставлены "каникулы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил повышение размера кредитов, по которым могут быть предоставлены каникулы. Об этом он сообщил на совещании по экономическим вопросам, передает РИА Новости.

"Мы повышаем уровень займа, в пределах которого заемщик сможет приостановить временно выполнение своих обязательств перед банком по ипотечному кредиту", – заявил он.

Глава кабмина пояснил, что принял такое решение, чтобы помочь людям в условиях пандемии коронавируса.

В Москве потолок для ипотечных каникул повышают до 4,5 миллиона, в регионах – до 2 миллионов.

Ранее Владимир Путин поручил рассмотреть возможность расширения каникул по потребительским и ипотечным кредитам.

В "Единой России" предложили увеличить максимальный порог ипотечного займа, чтобы больше россиян смогли воспользоваться кредитными каникулами.

6 апреля кабмин утвердил максимальные размеры кредитов для предоставления банками кредитных каникул. Это распространяется на тех россиян, доход которых снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным в прошлом году.

Кредитные каникулы предоставляются по ипотеке с максимальной суммой кредита 1,5 миллиона рублей, потребкредитам – до 250 тысяч рублей, автокредитам – до 600 тысяч рублей и кредитным картам с лимитом не более 100 тысяч рублей.

ЦБ РФ отменил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, выданным до 1 апреля. Снижается минимальный рейтинг кредитных организаций в контексте доступа к программе льготного рефинансирования. Условия предполагают, что банки могут получить кредиты под 4 процента с лимитом 500 миллиардов рублей.