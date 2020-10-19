Коллекторы назвали причины отказа россиян платить по долгам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Большинство российских заемщиков, допускающих просрочку по кредитам, делает это из-за финансовых трудностей, сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. По его словам, во время пандемии доля называющих такую причину подскочила до 70%.

"На текущий момент поведение должников изменилось, и причины неплатежей, которые они называют, стали более реальными. Если в марте на финансовые трудности ссылались 55% должников, то сейчас 70%", – цитирует его РИА Новости.

Эксперт добавил, что 50% тех, кто не платит по долгам из-за финансовых трудностей, жалуются на падение доходов, 30% – на потерю работы, 15% – на нехватку средств. Еще 7% россиян, вовремя не погасивших кредит, планируют идти в суд, чтобы не платить либо в разы уменьшить сумму долга.

Около 2% ссылаются на закон о банкротстве. 6% россиян отказываются вносить платежи по кредиту из-за несогласия с суммой долга, 7% считают, что в текущих реалиях можно не возвращать долги. Около 2% россиян убеждают, что не оформляли кредит, а 6% должников называют другие причины.

Мехтиев добавил, что должники практически перестали называть такую причину, как невозможность справиться со своей платежной нагрузкой из-за оформления нового кредита.

Большая часть должников, чьи финансовые трудности связаны с пандемией, планируют возвращаться в график платежей. Треть сомневается в этом, но в то же время от долга не отказываются. 2–3% хотят объявить себя банкротами в будущем. Не более 5% категорически отказываются гасить долг.

Коллекторов в России могут обязать записывать все переговоры с должниками. Запись необходимо будет применять во всех случаях взаимодействия с должниками. В частности, коллекторов могут обязать обеспечивать запись всех текстовых, голосовых и иных сообщений.

В целях безопасности коллекторам предлагают присвоить индивидуальные номера вместо имени. Специалисты считают, что такой способ позволит в том числе минимизировать риск утечки личных данных взыскателей долгов.