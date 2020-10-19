Коллекторы назвали причины отказа россиян платить по долгам

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Большинство российских заемщиков, допускающих просрочку по кредитам, делает это из-за финансовых трудностей, сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. По его словам, во время пандемии доля называющих такую причину подскочила до 70%.
"На текущий момент поведение должников изменилось, и причины неплатежей, которые они называют, стали более реальными. Если в марте на финансовые трудности ссылались 55% должников, то сейчас 70%", – цитирует его РИА Новости.
Эксперт добавил, что 50% тех, кто не платит по долгам из-за финансовых трудностей, жалуются на падение доходов, 30% – на потерю работы, 15% – на нехватку средств. Еще 7% россиян, вовремя не погасивших кредит, планируют идти в суд, чтобы не платить либо в разы уменьшить сумму долга.
Около 2% ссылаются на закон о банкротстве. 6% россиян отказываются вносить платежи по кредиту из-за несогласия с суммой долга, 7% считают, что в текущих реалиях можно не возвращать долги. Около 2% россиян убеждают, что не оформляли кредит, а 6% должников называют другие причины.
Мехтиев добавил, что должники практически перестали называть такую причину, как невозможность справиться со своей платежной нагрузкой из-за оформления нового кредита.
Большая часть должников, чьи финансовые трудности связаны с пандемией, планируют возвращаться в график платежей. Треть сомневается в этом, но в то же время от долга не отказываются. 2–3% хотят объявить себя банкротами в будущем. Не более 5% категорически отказываются гасить долг.
Коллекторов в России могут обязать записывать все переговоры с должниками. Запись необходимо будет применять во всех случаях взаимодействия с должниками. В частности, коллекторов могут обязать обеспечивать запись всех текстовых, голосовых и иных сообщений.
В целях безопасности коллекторам предлагают присвоить индивидуальные номера вместо имени. Специалисты считают, что такой способ позволит в том числе минимизировать риск утечки личных данных взыскателей долгов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: