Коллекторов могут обязать записывать все разговоры с должниками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Коллекторов в России могут обязать записывать все переговоры с должниками, сообщили в пресс-службе министерства юстиции.

В ведомстве пояснили, что запись необходимо будет применять во всех случаях взаимодействия с должниками. В частности, коллекторов могут обязать обеспечивать запись всех текстовых, голосовых и иных сообщений.

В целях безопасности коллекторам предлагают присвоить индивидуальные номера вместо имени. Специалисты считают, что такой способ позволит в том числе минимизировать риск утечки личных данных взыскателей долгов.

"В целях охраны персональных данных работников кредиторов или их представителей предусмотрена норма об индивидуальном идентификационном коде физического лица, осуществляющего взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, который присваивается кредитором или представителем кредитора", – сообщили в Минюсте.

Специалисты подчеркнули, что Федеральную службу судебных приставов хотят наделить правом контролировать не только деятельность коллекторского бюро, но и многопрофильных коллекторских организаций. Речь идет в том числе о службах внутри самих микрофинансовых компаниях.

Ранее коллекторы рассказали, почему россияне чаще всего допускают просрочку по кредитам.

