Коллекторы перечислили главные причины просрочки по кредитам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Коллекторы рассказали, почему россияне чаще всего допускают просрочку по кредитам. Оказалось, что более половины заемщиков из РФ не выплачивают долги из-за финансовых трудностей, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльмана Мехтиева.

Так, наиболее часто россияне испытывают трудности с выплатами из-за падения уровня доходов, слишком непосильной долговой нагрузки, потери работа или недостатка свободных средств в связи с ростом цен.

Кроме того, нередко должники не соглашаются с суммой задолженности или не понимают условия, на которых заключен кредитный договор.

По словам Мехтиева, также среди должников встречаются мошенники, в планы которых вовсе не входило погашение взятой ссуды.

Также отмечается, что десятая часть граждан нашей страны выражает готовность гасить просроченный долг только после соответствующего решения суда. Добросовестным же заемщикам удается решить проблемы в срок 4–6 месяцев, после чего возобновить регулярные долговые взносы.

Ранее сообщалось, что в России изменят правила общения коллекторов с должниками. Так, в настоящий момент каждый сотрудник банка и микрофинансовых компаний по закону должен представляться при разговоре с задолжавшим. Профессиональные взыскатели перед упоминанием о задолженности должны сообщить собеседнику свою фамилию, имя и отчество.

Согласно новому законопроекту, работники смогут в разговоре с гражданами называть лишь свое имя и идентификационный код.