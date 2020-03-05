Коллекторы хотят получить доступ к госуслугам для рассылки уведомлений

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Профессиональные коллекторские агентства надеются получить доступ к госуслугам, чтобы рассылать уведомления после того, как примут новый законопроект в сфере взыскания, сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

По его словам, законопроект содержит разрешение уведомлять граждан различными способами, например электронным письмом или через госуслуги. На сегодняшний день о задолженности можно сообщать только заказным письмом с уведомлением о вручении.

"Сейчас россияне могут удаленно посмотреть свою кредитную историю в бюро кредитных историй, если у них есть подтвержденная запись на портале госуслуг. Если БКИ, которые являются частными организациями, могут использовать портал госуслуг для идентификации клиентов, почему этого не могут делать профессиональные кредиторы и коллекторы", – цитирует Мехтиева РИА Новости.

Мехтиев выразил мнение, что закон не должен описывать детально механизм взыскания, а только "создавать правовые условия".

Ранее сообщалось, что сотрудники банков и коллекторских агентств могут получить цифровые идентификаторы. Во время общения с должниками они смогут называть только свое имя и идентификационный код. На данный момент каждый сотрудник банка и микрофинансовых компаний по закону должен полностью представляться при разговоре с должником: сообщать собеседнику свою фамилию, имя и отчество.

Данные изменения прописаны в рабочей версии проекта федерального закона "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц". В министерстве юстиции пояснили, что таким способом взыскателей хотят защитить от агрессии должников. При этом руководители компаний должны будут проследить за обеспечением соответствия кода и конкретного работника.

В свою очередь, депутаты Госдумы в конце января внесли законопроект, запрещающий коллекторскую деятельность в России. По мнению парламентариев, зачастую заемщики сталкиваются с незаконными действиями коллекторов – "угрозами, шантажом". Также в общении с должниками часто применяются различные методы психологического давления, вынуждая людей обращаться в правоохранительные органы, которые в свою очередь на такие жалобы не реагируют.