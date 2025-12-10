Актер Стивен Сигал раскритиковал кинематограф США из-за "плохих русских"

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Американский актер Стивен Сигал считает проблемой кинематографа в США использование русских и арабов для образа плохих парней в фильмах.

"В Америке проблема заключается в том, что есть определенные установки. <…> Мне хочется, чтобы в фильмах показывали народы более объективно, ближе к реальной жизни", – приводит слова Сигала ТАСС.

Он выразил надежду, что в будущем американский кинематограф станет более объективным и приближенным к реальной жизни.

При этом, добавил Сигал, в России есть замечательные кинематографисты и режиссеры, с которыми необходимо сотрудничать и обмениваться опытом.

"Происходит смена поколений, рождается много независимых режиссеров. Я уверен, что российский кинематограф будет и дальше развиваться", – заключил актер.

Ранее Сигал рассказал о желании вернуться в киноиндустрию и сняться в российском фильме. Также он подчеркнул, что у него есть предварительные планы.

Тем временем министерство культуры России поддержало более 150 национальных фильмов в рамках основного конкурса в 2025 году. Кроме того, ведомство впервые организовало конкурс для поддержки отечественных кинолент от режиссеров-дебютантов, а также фильмов для детей и юношества. В результате господдержку получили 18 проектов.