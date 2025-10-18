Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 08:56

Культура

Актер Стивен Сигал рассказал о желании сняться в российском кино

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Американский актер Стивен Сигал хотел бы вернуться в киноиндустрию и сняться в российском фильме. Об этом он рассказал ТАСС.

"Да, я бы хотел сделать и то, и другое", – отметил актер.

Также Сигал подчеркнул, что у него есть предварительные планы.

Ранее Сигал вместе со своим сыном Домиником открыл свой бизнес в России. ООО "Хикари" была зарегистрирована во вторник, 26 августа. Согласно данным ЕГРЮЛ, компания будет заниматься консультированием в сфере коммерческой деятельности и управления.

В июле 2025 года СМИ сообщали, что Сигал якобы покинул должность гендиректора компании "Пять элементов". Журналисты предполагали, что это связано с трудностями сохранения иностранцами бизнеса в России.

Читайте также


культура

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика