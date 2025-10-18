Актер Стивен Сигал рассказал о желании сняться в российском кино

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Американский актер Стивен Сигал хотел бы вернуться в киноиндустрию и сняться в российском фильме. Об этом он рассказал ТАСС.

"Да, я бы хотел сделать и то, и другое", – отметил актер.

Также Сигал подчеркнул, что у него есть предварительные планы.

Ранее Сигал вместе со своим сыном Домиником открыл свой бизнес в России. ООО "Хикари" была зарегистрирована во вторник, 26 августа. Согласно данным ЕГРЮЛ, компания будет заниматься консультированием в сфере коммерческой деятельности и управления.

В июле 2025 года СМИ сообщали, что Сигал якобы покинул должность гендиректора компании "Пять элементов". Журналисты предполагали, что это связано с трудностями сохранения иностранцами бизнеса в России.

