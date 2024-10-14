Депутат Драпеко заявила, что поддерживает приезд Джареда Лето в Россию

Фото: AP Photo/Invision/Scott A Garfitt

Зампред комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Драпеко в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" поддержала намерение вокалиста 30 Seconds To Mars Джареда Лето приехать в Россию.

"Он известный исполнитель, наверное, было бы хорошо, если бы он к нам приехал. Если он к нам приедет, мы это будем приветствовать", – поделилась депутат.

Кроме того, Драпеко назвала представителей украинского МИД "сумасшедшими", так как, по ее словам, они пытаются отменить все, где есть слово "русский".

"Даже те, кто упоминает русских, и те им не подходят. Поэтому бог с ними, пусть остаются со своим Вакарчуком", – заключила она.

Во время концерта в Сербии Лето сказал со сцены о намерении выступить в Санкт-Петербурге и Москве после окончания СВО. Певец также поблагодарил своих фанатов, сказав по-русски "спасибо".

После этого министерство иностранных дел Украины заявило, что находит оскорбительными слова американского артиста о желании выступить в российских городах. Там также отметили, что для России якобы "не может быть никакого умиротворения".