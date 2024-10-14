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Министерство иностранных дел Украины сочло оскорбительным заявление американского актера и певца Джареда Лето о желании выступить в России, пишет "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

"Джаред Лето "чувствует русскую энергию" и хочет выступить в России – это оскорбление тех, кто жертвует жизнью ради защиты свободы", – заявили в украинском МИД, добавив, что для России якобы "не может быть никакого умиротворения".

Лето выступил в Белграде со своей группой 30 Seconds To Mars 12 октября. Во время выступления он спросил, много ли на концерте россиян и пообещал публике провести концерт в России. Кроме того, артист сказал, что когда-нибудь будет "веселиться и тусоваться" с фанатами в Санкт-Петербурге, Москве и Киеве.

Между тем спецпредставитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал выразил свою готовность при необходимости отправиться на передовую в зону СВО. Об этом он сообщил в собственном документальном фильме "Во имя справедливости".

Ранее Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером. По его словам, страну под управлением российского президента ждет хорошее будущее.